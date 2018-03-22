Ещё
В районной школе прошло собрание по выбору модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районной школе прошло собрание по выбору модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
21 марта настоятель храма Священномученика Ермогена в Зюзине посетил родительское собрание в двух отделениях школы № 536 по выбору одного из модулей предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
В четвертом классе у школьников появится в расписании новый предмет, который называется «Основы религиозных культур и светской этики», сокращённо ОРКСЭ. Он включает в себя шесть модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Родители должны выбрать, какой модуль будет изучать их ребенок.
21 марта в школе № 536 провели собрание по выбору модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ. Настоятель храма Священномученика Ермогена в Зюзине иерей Иоанн Омелянчук представил модуль «Основы православной культуры» (ОПК).
Он рассказал о важности нравственной закладки, которая необходима именно в раннем возрасте. А модуль ОПК учит детей взаимодействовать друг с другом так, чтобы ребенок учился больше видеть других, чем ставить себя в центр происходящего. Также в нем рассказывается о культуре и истории родной страны, про основные ценности православного христианства.
Каховка: последние новости
Для московских школьников проведут мастер-класс по журналистике В зюзинской школе провели занятие, посвященное празднику Благовещения Первоклассники районной школы узнали, как учились в Древней Руси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии152
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию116
Угрозы дошли до российской разведки56
Мэй может остаться без поддержки60
Савченко задержана316
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение