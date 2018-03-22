В районной школе прошло собрание по выбору модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики»

21 марта настоятель храма Священномученика Ермогена в Зюзине посетил родительское собрание в двух отделениях школы № 536 по выбору одного из модулей предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

В четвертом классе у школьников появится в расписании новый предмет, который называется «Основы религиозных культур и светской этики», сокращённо ОРКСЭ. Он включает в себя шесть модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Родители должны выбрать, какой модуль будет изучать их ребенок.

21 марта в школе № 536 провели собрание по выбору модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ. Настоятель храма Священномученика Ермогена в Зюзине иерей Иоанн Омелянчук представил модуль «Основы православной культуры» (ОПК).

Он рассказал о важности нравственной закладки, которая необходима именно в раннем возрасте. А модуль ОПК учит детей взаимодействовать друг с другом так, чтобы ребенок учился больше видеть других, чем ставить себя в центр происходящего. Также в нем рассказывается о культуре и истории родной страны, про основные ценности православного христианства.