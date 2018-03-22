Школьникам района Некрасовка напомнили про важные свойства воды

Ученики начальных классов школы № 1595 района Некрасовки посетили библиотеку № 10 под руководством педагогов Кавыршиной С. В. и Королевой М. В.

Это был урок окружающего мира по теме «Почти все про воду». Вода — одно из главных богатств человечества на нашей планете. Во время занимательных опытов и научных экспериментов ребята еще раз увидели удивительные свойства воды, повторили, какие у воды бывают агрегатные состояния, обсудили ее роль в жизни человека.

Напомним, что школа расположена по адресу: 2-я Вольская улица, дом 7, корпус 2. (вт)