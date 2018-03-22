Ещё
Школьникам района Некрасовка напомнили про важные свойства воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьникам района Некрасовка напомнили про важные свойства воды 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Ученики начальных классов школы № 1595 района Некрасовки посетили библиотеку № 10 под руководством педагогов Кавыршиной С. В. и Королевой М. В.
Это был урок окружающего мира по теме «Почти все про воду». Вода — одно из главных богатств человечества на нашей планете. Во время занимательных опытов и научных экспериментов ребята еще раз увидели удивительные свойства воды, повторили, какие у воды бывают агрегатные состояния, обсудили ее роль в жизни человека.
Напомним, что школа расположена по адресу: 2-я Вольская улица, дом 7, корпус 2. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
В школе на 1-й Вольской завершился исторический марафон В школе на 1-й Вольской продолжился исторический фестиваль Школьники Некрасовки стали участниками экологической акции «Вода и Здоровье»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии152
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию116
Угрозы дошли до российской разведки56
Мэй может остаться без поддержки60
Савченко задержана316
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение