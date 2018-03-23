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Минтруд готов обсудить с Минобрнауки увеличение зарплат работников образования
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Минтруд готов обсудить с Минобрнауки увеличение зарплат работников образования 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ИА "Тема Казань"
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минтруд готов обсудить с Минобрнауки увеличение зарплат отдельных категорий работников образования. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Минтруда Максим Топилин.
Ранее СМИ сообщали, что Минобрнауки предложило повысить зарплаты учителям школ до 150% от среднего заработка по региону. Минобрнауки направило в Минтруд предложения о повышении заработных плат учителям школ.
"Министерство должно понять, с точки зрения категорий, какие существуют еще предложения. Пока мы не видели их предложения", — сказал он.
Глава Минтруда напомнил, что в 2018 году была достигнута зарплата отдельных категорий бюджетников, согласно «майским указам» президента РФ, 100% и 200% от средней по экономике в регионе. Это касается учителей, научных работников и профессорско-преподавательского состава в сфере образования.
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