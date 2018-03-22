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Первоклассники с Сокола побывали на одном из московских хлебозаводов
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Первоклассники с Сокола побывали на одном из московских хлебозаводов 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Первоклассники школы №1252 имени Сервантеса района Сокола познакомились с новой для себя профессией, побывав на экскурсии по одному из столичных хлебозаводов. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Знакомство с огромным миром профессий в школе имени Сервантеса начинается с первого класса, — объяснил один из организаторов. — На этот раз учащиеся совершили удивительное путешествие в мир приготовления одного из самых древних и востребованных в мире продуктов — хлеба.
Как сообщил сотрудник школы, ребята регулярно выезжают на экскурсии, во время которых получают и практические знания. (жм)
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