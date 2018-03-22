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Кадетские классы школы №1381 отличились на городской спартакиаде
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Кадетские классы школы №1381 отличились на городской спартакиаде 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В финал городской кадетской спартакиады вышли все четыре кадетских класса школа №1381 Лосиноостровского района.
Как отметили в администрации учебного заведения, такой результат впечатляет. Школа №1381 стала единственной в Москве, сумевшая пробиться в финал всеми взводами на 100%.
За победу в спартакиаде кадет борются около 12 тысяч учеников столичных школ. Кадеты демонстрируют физическую, строевую и интеллектуальную подготовку, знание истории Отечества, военных событий и кадетского движения. (ск)
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