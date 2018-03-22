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Более 3 тыс. детей в Подмосковье обучаются по программе инклюзивного образования
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Более 3 тыс. детей в Подмосковье обучаются по программе инклюзивного образования 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Московской области свыше 3 тысяч детей учатся по программе инклюзивного образования, обучение проходит в 1,1 тысячи школ, сообщил в четверг в ходе круглого стола председатель комитета Московской областной думы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.
«В Московской области в 1123 школах обучаются 3064 ребенка по инклюзивному образованию», — сказал Рожнов.
Он добавил, что дети с ограниченными возможностями здоровья получают образование в специальных коррекционных школах, либо в общеобразовательных учреждениях в коррекционных классах и группах.
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