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Очередной номер дайджеста расскажет о школах Богородского
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Очередной номер дайджеста расскажет о школах Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Третий номер ежемесячного новостного дайджеста Межрайонного совета директоров № 11 появился в сети.
В середине марта вышел в сеть третий номер ежемесячного новостного дайджеста Межрайонного совета директоров № 11, в который входят образовательные учреждения районов Богородское, Восточный, Гольяново, Метрогородок, Преображенское и Сокольники. Номер подготовлен при поддержке школы 1797 «Богородская» и скачать его можно в формате pdf, который может быть прочтен на любом устройстве. Читатели смогут ознакомиться здесь с наиболее интересными мероприятиями, которые проходили в течение месяца в учебных учреждениях шести районов ВАО.
Напомним, что Межрайонный совет директоров — объединение руководителей образовательных организаций, тесно сотрудничающих в рамках реализации государственной образовательной политики.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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