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Школьники Лианозова познакомились с разработками российских ученых
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Школьники Лианозова познакомились с разработками российских ученых 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Ученики 8 «ж» класса школы №1416 района Лианозово побывали на экскурсии «Россия делает сама» в Политехническом музее. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Ребята познакомились с научными и техническими разработками легендарных российских ученых, экспонатами из коллекции Политехнического музея, мультимедийными и интерактивными объектами. А больше всего ребят заинтересовала работа тока и интерактивная модель первой советской атомной бомбы РДС-1», — отмечается в сообщении.
Напомним, школа №1416 находится по адресу: Новгородская улица, дом8. (то)
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