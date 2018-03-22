Школьники Лианозова познакомились с разработками российских ученых

Ученики 8 «ж» класса школы №1416 района Лианозово побывали на экскурсии « Россия делает сама» в Политехническом музее. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Ребята познакомились с научными и техническими разработками легендарных российских ученых, экспонатами из коллекции Политехнического музея, мультимедийными и интерактивными объектами. А больше всего ребят заинтересовала работа тока и интерактивная модель первой советской атомной бомбы РДС-1», — отмечается в сообщении.

Напомним, школа №1416 находится по адресу: Новгородская улица, дом8. (то)