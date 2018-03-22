Учитель школы №597 Ховрина стал финалистом конкурса «Педагог года Москвы» 

В финал конкурса «Педагог года Москвы — 2018» вышел учитель школы №597 района Ховрино. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Поздравляем с выходом в финал конкурса нашего учителя математики Михаила Попова. Заключительный этап конкурса пройдет с 1 по 7 апреля. Участники состязания — 30 московских учителей — покажут авторский мастер–класс, поделятся результатами работы, а также примут участие в создании образовательного проекта и работе педагогического совета», — отмечается в сообщении.
Напомним, школа №597 находится по адресу: Петрозаводская улица, дом 19А. (то)