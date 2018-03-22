В 49 школах Екатеринбурга кончились места

Для первоклассников.

Первые классы 49 школ Екатеринбурга полностью укомплектованы. Еще 107 общеобразовательных организаций ведут прием, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента образования мэрии.

Самыми популярными стали школы и лицеи по районам:

Верх-Исетский: 12, 63, 69, 184, 29, 11, 25.

Железнодорожный: 104, 4, 122, 155, 148, 174.

Кировский: 35, 130, 165, 176, 37, 47.

Ленинский: 161, 181, 16, 19, 70, 5.

Октябрьский: 13, 53, 110, 76, 94, 8.

Орджоникидзевский: 67, 100, 138, 144, 178, 167, 80.

Чкаловский: 39, 44, 91, 180, 200, 32, 61, 106, 177, 18, 156.

На 21 марта зарегистрировано 16 990 заявлений на прием в первые классы. Зачислено 14 718 детей.