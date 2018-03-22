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В 49 школах Екатеринбурга кончились места
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В 49 школах Екатеринбурга кончились места 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Для первоклассников.
Первые классы 49 школ Екатеринбурга полностью укомплектованы. Еще 107 общеобразовательных организаций ведут прием, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента образования мэрии.
Самыми популярными стали школы и лицеи по районам:
Верх-Исетский: 12, 63, 69, 184, 29, 11, 25.
Железнодорожный: 104, 4, 122, 155, 148, 174.
Кировский: 35, 130, 165, 176, 37, 47.
Ленинский: 161, 181, 16, 19, 70, 5.
Октябрьский: 13, 53, 110, 76, 94, 8.
Орджоникидзевский: 67, 100, 138, 144, 178, 167, 80.
Чкаловский: 39, 44, 91, 180, 200, 32, 61, 106, 177, 18, 156.
На 21 марта зарегистрировано 16 990 заявлений на прием в первые классы. Зачислено 14 718 детей.
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