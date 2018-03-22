Голодец обсудила с регионами предстоящий ЕГЭ

Орловская область приняла участие в селекторном совещании по вопросам подготовки и проведения единого госэкзамена.

Орловская область стала четвёртым регионом, осваивающим осваивающих новую технологию печати экзаменационных материалов в местах проведения экзаменов. В пресс-службе отметили, что предложения Орловской области по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ включаются в методические рекомендации Рособрнадзора

В регионе на постоянной основе проводятся регулярные мероприятия по повышению квалификации сотрудников, привлекаемых к проведению ЕГЭ. Благодаря этому значительно повысился Всероссийский рейтинг работы предметных комиссий. На сегодняшний день область сегодня занимает третье место в России по матиматике.

Эксперты трех региональных комиссий Орловской области по географии, информатике и химии в 2018 году вошли в состав федеральных комиссий. За три года в восемь раз сократилось количество поданных и удовлетворенных апелляций по ЕГЭ. В три раза сократилось количество выпускников, не получивших аттестат и не преодолевших минимальный порог.

Около трети выпускников ежегодно получают высокие результаты по русскому языку. В минувшем году 91,3% выпускников Орловской области набрали более 150 баллов по трем учебным предметам, что является четвертым результатом в России. Каждый второй выпускник в Орловской области имеет высокий результат, хотя бы по одному учебному предмету ЕГЭ.

В 2017 году регион в полном объеме освоил денежные средства (около 5,5 млн рублей) на оснащение Регионального центра и пунктов проведения ЕГЭ.

Стоит отметить, что в 2018 году в ЕГЭ примут участие 3452 человека, в том числе, 3031 выпускник общеобразовательных учреждений региона, 213 обучающихся системы среднего профессионального образования и 208 выпускников прошлых лет.