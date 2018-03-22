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Голодец обсудила с регионами предстоящий ЕГЭ
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Голодец обсудила с регионами предстоящий ЕГЭ 

РИА 57 43 минуты назад
Фото: РИА 57
Орловская область приняла участие в селекторном совещании по вопросам подготовки и проведения единого госэкзамена.
В нём приняли участие зампред правительства РФ Ольг Голодец и глава Минобра Ольга Васильева и главы субъектов РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Орловская область стала четвёртым регионом, осваивающим осваивающих новую технологию печати экзаменационных материалов в местах проведения экзаменов. В пресс-службе отметили, что предложения Орловской области по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ включаются в методические рекомендации Рособрнадзора.
В регионе на постоянной основе проводятся регулярные мероприятия по повышению квалификации сотрудников, привлекаемых к проведению ЕГЭ. Благодаря этому значительно повысился Всероссийский рейтинг работы предметных комиссий. На сегодняшний день область сегодня занимает третье место в России по матиматике.
Эксперты трех региональных комиссий Орловской области по географии, информатике и химии в 2018 году вошли в состав федеральных комиссий. За три года в восемь раз сократилось количество поданных и удовлетворенных апелляций по ЕГЭ. В три раза сократилось количество выпускников, не получивших аттестат и не преодолевших минимальный порог.
Около трети выпускников ежегодно получают высокие результаты по русскому языку. В минувшем году 91,3% выпускников Орловской области набрали более 150 баллов по трем учебным предметам, что является четвертым результатом в России. Каждый второй выпускник в Орловской области имеет высокий результат, хотя бы по одному учебному предмету ЕГЭ.
В 2017 году регион в полном объеме освоил денежные средства (около 5,5 млн рублей) на оснащение Регионального центра и пунктов проведения ЕГЭ.
Стоит отметить, что в 2018 году в ЕГЭ примут участие 3452 человека, в том числе, 3031 выпускник общеобразовательных учреждений региона, 213 обучающихся системы среднего профессионального образования и 208 выпускников прошлых лет.
Сообщение Голодец обсудила с регионами предстоящий ЕГЭ появились сначала на РИА 57.
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