Студенты вузов Беларуси и России примут участие в конкурсе молодых экспертов

Популяризация исследований Союзного государства, белорусско-российских отношений и интеграционных процессов на евразийском пространстве с участием России Беларуси — такова заявленная цель конкурса молодых экспертов-международников Союзного государства в национальном белорусском университете, сообщает БЕЛТА.

Студенты, аспиранты, выпускники вузов, а также молодые ученые из университетов обоих государств примут участие в конкурсе, который проводится в номинациях «Основная» и «Дебютная». В первой, по информации из Белгосуниверситета, будут оцениваться оригинальные, ранее не опубликованные статьи. Ко второй допускаются резюме, краткие изложения основных выводов курсовых и выпускных квалификационных работ бакалавриата и магистратуры.

Тематика работ многогранна, как и сотрудничество Союзного государства. Молодые исследователи могут раскрывать заявленную ими работу с точки зрения политологии, экономики, социологии, истории и философии. Лучшие научные труды будут отмечены благодарностью Государственного секретаря Союзного государства, а финалисты конкурса получат приглашение в летнюю школу Института Европы Российской академии наук , которая пройдет в июле в российской столице