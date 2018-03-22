Студенты вузов Беларуси и России примут участие в конкурсе молодых экспертов 

Популяризация исследований Союзного государства, белорусско-российских отношений и интеграционных процессов на евразийском пространстве с участием России и Беларуси — такова заявленная цель конкурса молодых экспертов-международников Союзного государства в национальном белорусском университете, сообщает БЕЛТА.
Студенты, аспиранты, выпускники вузов, а также молодые ученые из университетов обоих государств примут участие в конкурсе, который проводится в номинациях «Основная» и «Дебютная». В первой, по информации из Белгосуниверситета, будут оцениваться оригинальные, ранее не опубликованные статьи. Ко второй допускаются резюме, краткие изложения основных выводов курсовых и выпускных квалификационных работ бакалавриата и магистратуры.
Тематика работ многогранна, как и сотрудничество Союзного государства. Молодые исследователи могут раскрывать заявленную ими работу с точки зрения политологии, экономики, социологии, истории и философии. Лучшие научные труды будут отмечены благодарностью Государственного секретаря Союзного государства, а финалисты конкурса получат приглашение в летнюю школу Института Европы Российской академии наук, которая пройдет в июле в российской столице.
Победители номинации «Основная» смогут участвовать и в экспертных встречах, проводимых в рамках информационного обеспечения Союзного государства. Кроме того, их работы будут опубликованы в ведущих научных изданиях Минска и Москвы. Организаторами творческого состязания выступают БГУ, Институт Европы РАН, Российско-белорусский экспертный клуб и информационно-аналитическое издание «Евразия. Эксперт».