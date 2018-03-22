Школа груминга «Виконт» открылась на базе ТК-24

Программа мастерской и школы груминга рассчитана на тех, кто хочет посвятить себя этой профессии, но будет полезна и интересна и любителям — хозяевам собак, которые хотят, чтобы их питомец выглядел красиво и аккуратно.

Полный курс занятий в школе «Виконт» продлится семьдесят два часа. Ученики школы ознакомятся с различными порода ми собак и особенностями ухода за ними, научатся основам груминга и профессиональным приёмам «собачьих парикмахеров» и смогут получить ответы на свои вопросы по уходу за шерстью и когтями питомцев. Естественно, что программа включает в себя не только теоретические занятия, но и практическую подготовку.

Занятия в школе проходят по гибкому графику, и каждый учащийся сможет подобрать удобный для себя режим. По итогам обучения выдаётся свидетельство с государственным регистрационным номером, а также ученикам школы помогут создать собственное портфолио.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (910) 082-80-70.

Адрес колледжа № 24: улица Полимерная, дом 7а.