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Школа груминга «Виконт» открылась на базе ТК-24
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Школа груминга «Виконт» открылась на базе ТК-24 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Программа мастерской и школы груминга рассчитана на тех, кто хочет посвятить себя этой профессии, но будет полезна и интересна и любителям — хозяевам собак, которые хотят, чтобы их питомец выглядел красиво и аккуратно.
Полный курс занятий в школе «Виконт» продлится семьдесят два часа. Ученики школы ознакомятся с различными порода ми собак и особенностями ухода за ними, научатся основам груминга и профессиональным приёмам «собачьих парикмахеров» и смогут получить ответы на свои вопросы по уходу за шерстью и когтями питомцев. Естественно, что программа включает в себя не только теоретические занятия, но и практическую подготовку.
Занятия в школе проходят по гибкому графику, и каждый учащийся сможет подобрать удобный для себя режим. По итогам обучения выдаётся свидетельство с государственным регистрационным номером, а также ученикам школы помогут создать собственное портфолио.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (910) 082-80-70.
Адрес колледжа № 24: улица Полимерная, дом 7а.
Фото — Александр Калугин.
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