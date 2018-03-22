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В Ростове все школы будут работать в первую смену
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В Ростове все школы будут работать в первую смену 

161.ru 52 минуты назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 22 марта, заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова рассказала о будущем ростовского образования. По словам чиновника, через семь лет все ростовские дети будут учиться в первую смену. Сегодня в донской столице около 19 тысяч школьников ходят на занятия во вторую смену. Переводить на новую систему обучения будут поэтапно.
— До конца 2020 года ученики первых, четвертых, десятых и одиннадцатых классов будут учиться с утра. Все остальные школьники должны перейти на обучение в первую смену к 2025 году, — цитирует don24.ru Елену Кожухову.
В следующие два-три года в Ростове построят четыре новые школы. Учебные заведения появятся в микрорайоне Суворовском, Левенцовском, Красном Аксае и на перекрестке Зорге — Стачки.
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Жители микрорайона Левенцовский создали петицию с требованием быстрее построить вторую школу «Спасибо моим учителям»: в Ростове наградили лучших педагогов города «Это не Сирия, а наша школа»: в Ростове родители учеников обвинили директора в поборах на ремонт
 Ещё 1 источник 
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