В Ростове все школы будут работать в первую смену

Сегодня, 22 марта, заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова рассказала о будущем ростовского образования. По словам чиновника, через семь лет все ростовские дети будут учиться в первую смену. Сегодня в донской столице около 19 тысяч школьников ходят на занятия во вторую смену. Переводить на новую систему обучения будут поэтапно. — До конца 2020 года ученики первых, четвертых, десятых и одиннадцатых классов будут учиться с утра. Все остальные школьники должны перейти на обучение в первую смену к 2025 году, — цитирует don24.ru Елену Кожухову. В следующие два-три года в Ростове построят четыре новые школы. Учебные заведения появятся в микрорайоне Суворовском, Левенцовском, Красном Аксае и на перекрестке Зорге — Стачки.