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До 2025 года в Ростове планируется полностью ликвидировать вторую смену в школах
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До 2025 года в Ростове планируется полностью ликвидировать вторую смену в школах 

Деловое сообщество 1 час назад
Об этом рассказала заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова на заседании Коллегии, в четверг, 22 марта.
В 2017 году в Ростове было отмечено увеличение на 3 тысячи детей школьного возраста. В первый класс было подано 13300 заявлений — это максимальный показатель за последние 10 лет. Более 19 тыс. обучающихся (19,4% от общего количества) 65 общеобразовательных учреждений (61,3% от общего количества) обучаются во вторую смену. Поэтому приоритетным направлением развития муниципальной системы образования является обеспечение односменного режима учебы.
— Решение поставленной задачи будет осуществляется как за счет строительства новых школ, так и за счет внутренних ресурсов школ, — пояснила Елена Кожухова.
В настоящее время осуществляется строительство новой школы в микрорайоне Суворовский, ведется капитальный ремонт лицея № 69 и школы № 4.
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