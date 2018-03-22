Школа района Савелки приглашает ребят на конференцию «КОСМОПАРК 1557»

Третья школьная научно-практическая конференция «КОСМОПАРК 1557» пройдет 7 апреля в школе №1557 в МЖК Зеленограда. Поучаствовать в ней смогут ученики начальных классов и дошколята образовательного учреждения. Участникам предстоит презентовать свои проекты и исследования, а также ответить на вопросы жюри на тематических станциях конференции.

Для первоклассников определены станции «Всё обо всём» и «Космос зовёт!». Учащиеся 2-4 классов будут выступать с проектами по темам: «Тайны Большого Мира», «Загадки Вселенной», «Мир исследований», «Технологии и Космос», «Калейдоскоп открытий», «Очевидное и невероятное» и «Космонавтика и жизнь». Подробности по ссылке.