«Школа профессионального роста» открылась в столице для молодых врачей

Образовательный курс «Школа профессионального роста» для студентов-медиков, позволяющий молодым специалистам получить больше практических знаний, стартовал в столице. К занятиям уже приступили 600 человек.

— Мы отдаем предпочтение студентам, которые учатся по специальностям, необходимым городу — рентгенологам, врачам УЗИ, анастезиологам-реаниматологам, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Кроме того, продолжается и увеличивает свои объемы городской проект «Московский врач». В этом году этот статус смогут получить специалисты еще по пяти направлениям: «онкология», «скорая медицинская помощь», «стоматология», «гастроэнтерология» и «клиническая лабораторная диагностика». Готовиться к практической части экзамена и пройти обучение медики могут в специально созданном для этих целей уникальном симуляционном центре, который действует на базе Боткинской больницы.

На сегодняшний день статусом «Московский врач» обладают 165 столичных медиков — они носят на халате специальные нагрудные значки.