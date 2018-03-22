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«Школа профессионального роста» открылась в столице для молодых врачей
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«Школа профессионального роста» открылась в столице для молодых врачей 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Образовательный курс «Школа профессионального роста» для студентов-медиков, позволяющий молодым специалистам получить больше практических знаний, стартовал в столице. К занятиям уже приступили 600 человек.
— Мы отдаем предпочтение студентам, которые учатся по специальностям, необходимым городу — рентгенологам, врачам УЗИ, анастезиологам-реаниматологам, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Кроме того, продолжается и увеличивает свои объемы городской проект «Московский врач». В этом году этот статус смогут получить специалисты еще по пяти направлениям: «онкология», «скорая медицинская помощь», «стоматология», «гастроэнтерология» и «клиническая лабораторная диагностика». Готовиться к практической части экзамена и пройти обучение медики могут в специально созданном для этих целей уникальном симуляционном центре, который действует на базе Боткинской больницы.
На сегодняшний день статусом «Московский врач» обладают 165 столичных медиков — они носят на халате специальные нагрудные значки.
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