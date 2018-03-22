Московские школьники смогут сдать практическую часть предпрофессионального экзамена на базе 19 вузов

Учащиеся профильных классов московских школ смогут сдать практическую часть предпрофессионального экзамена на базе 19 вузов. Об этом сообщила начальник отдела Московского центра качества образования Валентина Андреева.

«В этом году с нами сотрудничают 19 вузов, которые на своих площадках принимают практическую часть предпрофессионального экзамена», — сказала В. Андреева.

По ее словам, в этом году изменилась процедура сдачи практической части предпрофессионального экзамена. «В прошлом году практическая часть была расширена на три формы. Это были и долгосрочные проекты, которые ребята выполняли на протяжении двух лет и мини-проекты. В этом году инженерные и академические классы решают только практические ситуационные задачи, а медицинские классы выполняют кейсы», — уточнила В. Андреева.

Московский авиационный институт, Также она сообщила, какие вузы дают до 10 баллов при поступлении за сдачу предпрофессионального экзамена. Это, в частности, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» МГТУ им. Н. Баумана, Первый МГМУ им. И. Сеченова.

Предпрофессиональный экзамен — это форма независимой итоговой оценки. Он состоит из двух частей: теоретической и практической. В первой оценивают знание основ профессии и межпредметные знания, во второй — практические навыки, умение проводить исследования и представлять их результаты. Впервые он был проведен в прошлом году. Выпускники профильных классов начали сдавать его 1 марта. Для школьников медицинских и академических классов он продлится до 30 марта, инженерных — до 30 апреля.

Сегодня медицинские классы открыты в 72 школах, инженерные — в 60, кадетские — в 168, академические — в 10.