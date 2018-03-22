Удобно и выгодно: проект садиков и школы в «Академ Riverside» прошёл публичные слушания

Проекты школы и комплекса детских садов в челябинском микрорайоне «Академ Riverside» прошли публичные слушания в Доме архитектора 22 марта. Строительство учреждений начнётся в этом году.

Комиссия по градостроительству и землепользованию рассмотрела документацию по планировке территории в границах улиц Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Университетская набережная и Наркома Малышева.

— На этом участке уже есть существующие и строящиеся дома, — напомнила проектировщик Елена Бреусова. — Отличие этого проекта от ранее утверждённого — социальные объекты — детские сады. Для их размещения запроектирован участок площадью один гектар, но этого недостаточно. Поэтому было принято решение запроектировать комплекс дошкольных образований — то есть несколько детских садов на одной площадке. На одном участке будет здание на 537 мест, на соседнем — 317. Также на первых этажах домов разместятся группы временного пребывания детей. В целом в детсадах будет 898 мест.

Специалисты указали, что строить комплекс садиков для жителей трёх микрорайонов выгодно: у учреждений будет один директор, один пищеблок и другие помещения. При этом добраться до него челябинцы смогут по межквартальным проездам из любой части микрорайона. Для Челябинска такой проект можно назвать прецедентным.

Слушатели отметили, что нехватки детсадов в микрорайоне нет, а вот школа там необходима. Второй проект, который представили жителям, — это как раз школа на 1527 мест в границах улиц Братьев Кашириных, 40-летия Победы, Университетская набережная и Чичерина. Её строительство также начнётся в этом году.