Число сдающих предпрофессиональный экзамен школьников выросло за год в Москве почти в пять раз

Количество сдающих предпрофессиональный экзамен школьников, которые учатся в профильных классах, выросло по сравнению с прошлым годом почти в пять раз — до 10 тыс. человек. Об этом журналистам сообщила начальник отдела Московского центра качества образования Валентина Андреева.

«В прошлом году участие приняли только инженерные и медицинские классы, количество участников было более 2 тыс. Количество участников этого года значительно выросло. У нас добавились еще академические классы. На сегодня зарегистрировано в системе проведения экзамена более 10 тыс. участников» — сказала В. Андреева.

Она также отметила, что процедура проведения экзамена приближена к ЕГЭ. «Ребята также проходят через рамки, обязательно удостоверяется личность по паспорту. Задания формируются непосредственно перед началом экзамена из банка, который введен в систему» — сказала она.

Предпрофессиональный экзамен — это форма независимой итоговой оценки. Он состоит из двух частей: теоретической и практической. В первой оценивают знание основ профессии и межпредметные знания, во второй — практические навыки, умение проводить исследования и представлять их результаты. Впервые он был проведен в прошлом году. Некоторые вузы учитывают результаты предпрофессионального экзамена: поступающим могут дополнительно начислить до 10 баллов.

Сегодня медицинские классы открыты в 72 школах, инженерные — в 60, кадетские — в 168, академические — в 10. Программы составляют вместе с университетами, промышленными предприятиями, научными институтами, технопарками. Ученики используют самое современное лабораторно-исследовательское оборудование, а уроки проводят не только школьные учителя, но и преподаватели вузов и практикующие специалисты.

Выпускники профильных классов начали сдавать предпрофессиональный экзамен 1 марта. Для школьников медицинских и академических классов он продлится до 30 марта, инженерных — до 30 апреля.