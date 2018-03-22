Будущие инженеры из Некрасовки посетили МИСиС

Обучающиеся 10 класса инженерного профиля школы № 2048 побывали на лекции «Природные и инженерные материалы. Как создать новый материал». Она проходила в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».

Кроме этого, будущие инженеры посетили Геологический музей имени профессора Ершова Горного института НИТУ МИСиС.

Напомним, что ученики класса инженерного профиля углубленно изучают математику, физику, химию и биологию, а также обществознание и право.

Школа № 2048 расположена по адресу: улица Липчанского, д. 6А. (вт)