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Будущие инженеры из Некрасовки посетили МИСиС
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Будущие инженеры из Некрасовки посетили МИСиС 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Обучающиеся 10 класса инженерного профиля школы № 2048 побывали на лекции «Природные и инженерные материалы. Как создать новый материал». Она проходила в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».
Кроме этого, будущие инженеры посетили Геологический музей имени профессора Ершова Горного института НИТУ МИСиС.
Напомним, что ученики класса инженерного профиля углубленно изучают математику, физику, химию и биологию, а также обществознание и право.
Школа № 2048 расположена по адресу: улица Липчанского, д. 6А. (вт)
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