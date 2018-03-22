С 1 апреля детей не пустят в школы Подмосковья без справки о прививке от кори 

Об этом родители сообщили радиостанции «Говорит Москва». Как говорится в письме, которое распространили представители школ, такое решение было принято в связи с угрозой закрытия школ на карантин из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе.
«В Химках заболеваемость корью выросла в 40 раз. Оставляя ребёнка без прививки, родители ставят под угрозу жизнь и здоровье не только своего, но и чужого ребёнка, у которого действительно есть противопоказания против прививки. Школа несёт не только административную, но и уголовную ответственность за создание безопасных условий. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор имеет право закрыть школу. С 1 апреля 2018 года непривитые или без справок допущены не будут!»
1 марта представитель управления Роспотребнадзора по Московской области говорил о том, что с начала года только на территории городского округа Химки зарегистрировано более 15 случаев заболеваний, вызванных вирусом кори.