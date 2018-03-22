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В Новосибирске преподаватели вуза «сразились» в рэп-баттле
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В Новосибирске преподаватели вуза «сразились» в рэп-баттле 

АиФ-Новосибирск 3 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Преподаватели Новосибирского государственного университета устроили рэп-баттл, чтобы выяснить, чья дисциплина лучше.
Как сообщает пресс-служба вуза, лекторы вуза решили отстаивать преимущества своих курсов — «Неорганическая химия», «Органическая химия» и «Физическая химия» в близком молодежи формате.
Съёмки видеоролика, в котором кандидаты наук приняли вызов оппонентов и вступили в беспощадный баттл, проходили в одном из клубов Академгородка и заняли около 5 часов. Участие в ролике приняли преподаватели и студенты НГУ. Оформить тезисы педагогов в речитатив помогли юмористы из клуба «Квант».
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