«Научить этих ребят русскому языку — наша святая обязанность»

О традициях и новшествах Форума «Ломоносов», методах привлечения молодежи в науку и престижности профессии ученого, а также о том, почему онлайн-университеты не заменят классическое образование рассказал ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий . За 24 года мероприятие выросло из обычной студенческой конференции в форум международного масштаба. В этом году к нему будет приурочено создание Международного союза молодых ученых. Форум «Ломоносов» пройдет с 9 по 13 апреля в МГУ.

В этом году конференция проходит в юбилейный, 25-й раз. Как изменился «Ломоносов» за это время? Каких результатов удалось добиться за четверть века?

«Садовничий:» Конференция создавалась, чтобы поддержать настроение молодых ребят-исследователей. Отсчитаем 23 года назад: 90-е годы, трудные времена для системы образования. Важно было предложить молодым ученым площадку, где бы они могли рассказывать о своих научных результатах, встречаться и обсуждать их.

И вот уже 25 лет мы проводим конференцию «Ломоносов», с каждым годом она становится все масштабнее. Если в 1994 году все начиналось с 10 небольших секций и 30 иностранных участников, то в 2000-х годах это уже были тысячи участников и более 30 секций, охватывающих все современные направления фундаментальной и прикладной науки. Если сложить все эти годы, получается, что сотни тысяч (в настоящий момент на портале «Ломоносов» зарегистрировано более 250 тысяч) молодых ученых из 75 стран мира когда-либо принимали участие в конференции.

Постепенно из конференции «Ломоносов» вырос форум, и он стал очень значимым, многоплановым и многофакторным событием, включающим в себя конференции и олимпиады, дискуссии и круглые столы, конкурсы и интеллектуальные соревнования. Впервые конференция «Ломоносов» была дополнена другими мероприятиями для научно-ориентированной молодежи в 2005 году, и таким образом появился Международный молодежный научный форум «Ломоносов» — единое научно-образовательное пространство для работы с молодежью через различные мероприятия и активности. Благодаря этому сейчас можно говорить, что форум «Ломоносов» — это крупнейший молодежно-ориентированный научный проект на пространстве СНГ, а может быть, даже и в мире.

Так, в этом году в рамках Форума «Ломоносов» кроме юбилейной 25-й Международной научной конференции будут проведены еще несколько масштабных мероприятий: Всероссийский конкурс молодых преподавателей вузов; Международный конкурс инновационных проектов и стартапов «Потенциал будущего»; конференция, посвященная вопросам образовательных и карьерных траекторий молодежи; съезды лидеров молодежных научных объединений.

Также стоит отметить, что в этом году во время конференции начнется создание Международного союза молодых ученых, идея о котором появилась во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи и была одобрена президентом нашей страны во время телемоста с ведущими вузами 25 января — в день основания Московского университета.

Я считаю, форум «Ломоносов» — одно из достижений Московского университета. Это самый мощный, как мне кажется, форум молодежного научного движения в мире. «Ломоносов» сделали в основном наши молодые ученые, студенты, аспиранты. Непосредственной организацией форума занимаются молодежные общественные организации. Моя задача была создать пространство, дать дорогу, поддержать идею и, конечно, участвовать каждый раз в этом форуме для придания ему устойчивости и авторитета.

Какие научные направления работы форума наиболее популярны среди участников?

Вы знаете, все научные направления форума собирают значительное количество участников, у нас практически нет секций, где менее 100 докладов. В этом году самые популярные секции — юриспруденция, химия, биология, психология, филология, экономика — на каждую из них подано более 1000 научных докладов. Среди победителей я вижу участников из всех секций. Поэтому можно смело сказать, что все направления — и естественнонаучные, и общественные, и гуманитарные востребованы у современных молодых ученых.

В этом году впервые открывается секция «Преподавание русского языка и фундаментальных дисциплин иностранным учащимся». Чем, по вашему мнению, обосновано повышение интереса к этой теме и как вы в целом оцениваете эффективность методов обучения иностранных студентов русскому языку и на русском языке?

Повышение интереса к преподаванию русского языка связано с тем, что на сегодняшний день абсолютно ясно, что изучение иностранного языка методом погружения (то есть без использования родного языка в процессе обучения) — самый эффективный метод. Мы активно применяем его в Московском университете, и это очень актуально для нас, поскольку с каждым годом количество иностранных учащихся в МГУ растет. Сейчас в университете пик количества иностранных учащихся: 9,5 тысяч. Это 25 процентов от числа студентов университета, такого не было никогда. Мы считаем, что научить этих ребят русскому языку — наша святая обязанность, ведь это приведет к повышению интереса мирового сообщества к нашей стране, к ее многовековой культуре, образованию и научным достижениям. Министерство образования и науки сообщает, что сейчас количество иностранных учащихся составляет до 6 процентов от общего числа студентов. И мы хотим учить наших иностранных студентов именно на русском языке, хотя, конечно же, это не отменяет, например, необходимости изучения английского языка, без знания которого сегодня невозможно заниматься наукой на мировом уровне.

У нас традиционно сильный институт русского языка и литературы, который разрабатывает методики подготовки по направлению «Русский язык для иностранных учащихся». Надо сказать, что нас очень поддерживает министерство образования и науки, и мы здесь задаем тон. Мы создали совместный университет в Китае (Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне ), к началу занятий поехал десант профессионалов. Китайцы ничего не знали по-русски, но когда я был у них в университете через несколько месяцев после начала занятий, они уже понимали по-русски и говорили на элементарном уровне. Они пели нам песни: и «Катюшу», и «Подмосковные вечера», и могли элементарно поддерживать разговор.

В конференции принимают участие ученые не только Московского университета, но и университетов других городов и стран. Сколько приезжает иностранных участников и из каких они стран? Как изменилась география конференции в этом году?

Польша, Турция, Великобритания, США, Ежегодно на конференцию приезжают до 1500 иностранных участников как из далеких стран — Китай, Германия Индия , — так и из стран СНГ, конечно.

Из года в год география конференции расширяется. Сейчас доля участников конференции из Московского университета — около трети, остальные — это молодые ученые из других вузов и стран. В этом году подача заявок еще идет, но мы уже получили более 1000 заявок от иностранцев из 30 стран мира, среди которых есть даже молодой ученый из Австралии . И география предстоящей конференции продолжает расти.

Научные школы МГУ традиционно занимают лидирующие позиции в российской науке. Как организованно вовлечение студентов МГУ в научную жизнь университета?

На большинстве факультетов МГУ самостоятельная научная работа студента является необходимым условием получения диплома бакалавра, магистра или специалиста. Наших студентов не надо специально вовлекать в научную жизнь — они сами горят желанием заниматься наукой и зачастую начинают эту деятельность на первом-втором курсах обучения, хотя имеют полное право начать научную работу только на 4-м курсе. Я считаю, что это происходит не только потому, что в МГУ приходят учиться лучшие молодые люди, а еще и потому, что в нашем университете и работают лучшие ученые страны, которые, без преувеличения, вкладывают душу в каждого работающего с ними студента. Ребята это, безусловно, чувствуют, и при помощи так называемого сарафанного радио эта информация передается студентам помладше, которые, в свою очередь, также с энтузиазмом начинают выполнять свои научные проекты. Получается своего рода замкнутый круг, но этот круг не хочется и не имеет никакого смысла размыкать, потому что он-то и обеспечивает традиционно лидирующие позиции научных школ МГУ в российской и мировой науке.

Как влияет проведение конференции «Ломоносов» на развитие научной деятельности студентов и молодых ученых?

Влияет очень сильно и самым позитивным образом. Все те, кто остается в Московском университете, обязательно участвовали в конференции «Ломоносов». Сложно представить, что молодой ученый участвовал раз-два-три в конференции и оставил науку. Почему-то я не допускаю этого. Ведь ясно, что он уже заболел наукой. Поэтому, конечно, форум «Ломоносов» имеет отношение к пополнению научных кадров университета и Академии наук

Научные мероприятия — это важнейшая часть общемирового научного процесса. На них ученые обмениваются новейшими данными, создают масштабные совместные проекты. Однако этим инструментом, как и любым другим, нужно уметь пользоваться. Надо понимать, как сделать хороший и понятный научный доклад, как отвечать на вопросы аудитории, как общаться с коллегами на предмет установления рабочих связей. Молодежь традиционно тушуется на «взрослых» научных конференциях, пока не наберется необходимого опыта. А наш «Ломоносов» как раз и предоставляет им такой опыт, ведь для многих участников это научное мероприятие является первым в их жизни. В результате молодые ребята, посещая следующие конференции, уже понимают, что нужно делать для того, чтобы извлечь из мероприятия максимальную пользу. И, конечно же, нельзя не сказать о том, что «Ломоносов» — это прекрасная возможность установления горизонтальных связей между молодыми учеными МГУ и других вузов. И каждый год множатся примеры успешного развития междисциплинарных проектов, начало которым было положено именно на «Ломоносове».

В настоящий момент МГУ развивает новые направления научной деятельности: факультет космических исследований, научно-технологическая долина, проект «Ноев ковчег» и т.д. Представлены ли эти направления на конференции и заняты ли в проектах молодые ученые и студенты Московского университета?

Молодые ученые и студенты МГУ заняты абсолютно во всех проектах университета. И, конечно же, соответствующие работы будут представлены на конференции «Ломоносов». Например, у нас есть целая секция, посвященная космическим исследованиям.

Что касается проекта «Ноев ковчег», то этот проект настолько междисциплинарен, что отдельной секции для него выделить не представляется возможным. В прошедшем году по результатам работы молодых студентов, аспирантов и сотрудников МГУ в рамках проекта было сделано около 20 докладов на «Ломоносове», в этом году мы ожидаем не меньше. Ребята приобретают бесценный опыт участия в научном проекте огромного масштаба. Этот опыт очень пригодится им жизни.

Научно-технологическая долина в настоящее время находится в процессе формирования. Но мы уже в течение нескольких лет пристально следим за всеми научными проектами, выполняемыми в МГУ, на предмет их возможной интеграции в долину. Конференция и другие мероприятия форума «Ломоносов» рассматриваются нами как один из механизмов такого мониторинга и отбора.

В прошлом году в рамках конференции было проведено всероссийское социологическое исследование нацеленное, в частности, на оценку восприятия молодежью научной деятельности. Более половины опрошенных считают занятие наукой очень престижным и планируют связать свою жизнь с наукой. Как вы оцениваете результаты опроса и планируется ли проведение подобного исследования в этом году?

Считаю, что такие опросы очень важны, поскольку они отражают общественное мнение о науке. Московский университет видит формирование такого мнения одной из своих ключевых задач, поэтому нам крайне важно понимать его динамику. В этом году опрос уже стартовал, мы планируем проводить его ежегодно.

Год назад мы выявили, что молодежь осознанно подходит к выбору специальности и вуза, желает и готова работать по полученному профилю. Идеальным местом работы молодые люди считают то, где они в первую очередь смогут реализоваться по выбранной специальности. Занятие наукой молодые люди оценивают как престижное, а около половины респондентов готовы связать свою жизнь с наукой.