День открытых дверей пройдет в Нижегородском институте управления

День открытых дверей пройдет в Нижегородском институте управления25 марта в 12.00 в Нижегородском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ состоится День открытых дверей. Мероприятие пройдет по адресу: г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, 46.

Поступающие и их родители смогут получить самую полную информацию о реализуемых в институте образовательных программах и определиться с выбором будущей профессии. Абитуриентам расскажут о перспективах обучения и трудоустройства, особенностях приема в 2018 году, возможностях получениядополнительных баллов при поступлении и многом другом. На дне открытых дверей гости смогут познакомиться с деканами факультетов, руководителями образовательных программ, сотрудниками приемной комиссии и задать все интересующие вопросы.