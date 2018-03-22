День открытых дверей пройдет в Нижегородском институте управления 

День открытых дверей пройдет в Нижегородском институте управления25 марта в 12.00 в Нижегородском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ состоится День открытых дверей. Мероприятие пройдет по адресу: г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, 46.
Поступающие и их родители смогут получить самую полную информацию о реализуемых в институте образовательных программах и определиться с выбором будущей профессии. Абитуриентам расскажут о перспективах обучения и трудоустройства, особенностях приема в 2018 году, возможностях получениядополнительных баллов при поступлении и многом другом. На дне открытых дверей гости смогут познакомиться с деканами факультетов, руководителями образовательных программ, сотрудниками приемной комиссии и задать все интересующие вопросы.
Справка: Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС — ведущее учебное заведение в области высшего управленческого образования, осуществляющее подготовку руководящих кадров и управленческой элиты для Нижегородской области и Волго-Вятского региона с 1946 года. Образовательное учреждение является преемником Горьковской высшей партийной школы и Волго-Вятской академии государственной службы. С 2010 года — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.