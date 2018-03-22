Минобрнауки составит новый перечень школьных учебников на основании экспертизы

По словам Васильевой, в федеральный перечень попадут только те учебники, содержание которых будет соответствовать новому федеральному образовательному стандарту. Для определения соответствия все учебники, издаваемые за счет государственного бюджета, пройдут научную экспертизу.

"Многие из тех, кто сейчас на федеральные деньги эти учебники реализуют, не попадут в этот перечень никогда по качеству учебников", — заявила министр.