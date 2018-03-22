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Зеленоградские молодые педагоги стали призерами городского конкурса молодежных инициатив
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Зеленоградские молодые педагоги стали призерами городского конкурса молодежных инициатив 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Учителя школы №853 в Старом Крюково приняли участие в конкурсе «Молодые педагоги — московскому образованию».
20 марта 2018 года были подведены итоги ежегодного конкурса молодежных инициатив, проводимого Городским методическим центром «ДОгМ» и Московской городской организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ с целью повышения социальной активности и раскрытия потенциала молодёжного педагогического сообщества. В этом году участниками конкурса стали 86 специалистов образовательных организаций столицы, в возрасте до 35 лет и имеющих стаж работы не более 5 лет.
Конкурсанты представили вниманию экспертов сценарии и методические разработки уроков по номинациям «Урок в Москве», «Московская электронная школа», «Образовательный проект», «Социальное партнерство в московской школе», «Потенциал столицы для профессионального роста педагога» и «Школьные знания для реальной жизни».
Зеленоградская школа №853 представила на конкурс инициативы трех молодых педагогов в номинации «Урок в Москве» — одну индивидуальную и одну групповую. По итогам оценки экспертов одна из представленных работ стала финалистом конкурса, еще одна вошла в число призеров и заняла третье место в своей номинации. Это разработка интегрированного урока по географии и литературе для 5-6 классов «Природные явления в литературных произведениях». Авторы представленной инициативы — учитель русского языка и литературы В. Коровина и учитель географии и английского языка В. Ларина.
20 марта на торжественной церемонии награждения им вручены почетные знаки призеров и дипломы.
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