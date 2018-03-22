Молодые педагоги школы №853 стали призерами городского конкурса молодежных инициатив

Итоги ежегодного конкурса для учителей и воспитателей, недавно пришедших в профессию, «Молодые педагоги — московскому образованию» подведены в Москве 20 марта.

Ежегодный конкурс молодежных инициатив проводится Городским методическим центром Департамента образования столицы и Московской городской организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ с целью повышения социальной активности и раскрытия потенциала молодежного педагогического сообщества. В этом году участниками конкурса в общей сложности стали 86 специалистов образовательных организаций столицы. Их возраст не превышает 35 лет, а стаж — 5 лет.

Конкурсанты представили вниманию экспертов сценарии и методические разработки уроков по номинациям: «Урок в Москве», «Московская электронная школа», «Образовательный проект», «Социальное партнерство в московской школе», «Потенциал столицы для профессионального роста педагога» и «Школьные знания для реальной жизни». В очный этап от каждой номинации прошло не более 8 человек.

Школа №853 Зеленограда представила на конкурс инициативы трех молодых педагогов в номинации «Урок в Москве» — одну индивидуальную и одну групповую.

По итогам оценки экспертов одна из представленных работ стала финалистом конкурса, еще одна вошла в число призеров и заняла третье место в своей номинации. Это разработка интегрированного урока по географии и литературе для 5-6 классов «Природные явления в литературных произведениях». Авторы представленной инициативы — молодые педагоги школы №853, учитель русского языка и литературы Виктория Коровина и учитель географии и английского языка Вероника Ларина.

Основной замысел разработанного ими занятия в том, чтобы сделать урок максимально интерактивным, интересным и запоминающимся, перенести познавательную деятельность детей из школьного класса в образовательную среду города. Знакомясь с литературными произведениями, учащиеся могут выполнять задания учителей на улицах Зеленограда, в Культурном центре «Зеленоград», в городских музеях.

20 марта на торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию» педагогам школы №853 вручен почетный знак призеров и дипломы.