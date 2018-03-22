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Для московских школьников проведут мастер-класс по журналистике
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Для московских школьников проведут мастер-класс по журналистике 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
24 марта в Московском центре технологической модернизации образования пройдет мастер-класс в рамках проекта «IT-субботы». Участвовать могут учащиеся 5-11 классов. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«На мастер-классе, который пройдет в Московском центре технологической модернизации образования 24 марта с 10:00 до 14:00, школьникам расскажут, что такое лонгрид и сноуфолл, каких ошибок следует избегать при написании текстов, как правильно выбирать тему статьи. Практикум «Мультимедийная журналистика. Лонгрид. Hard Skills» состоится в рамках проекта «IT-субботы»», — написано в сообщении.
Ведущие практикума научат ребят основам современной журналистики и поделятся с ними опытом.
Наставник команды-победителя в номинации «Мультимедийная журналистика» национального чемпионата JuniorSkills расскажет о типичных ошибках, которые возникают при написании текстов. Главный технический специалист и куратор конкурса «IT-репортер» объяснит, как визуализировать и наглядно представлять большое количество информации. Про секреты подготовки текста для цифрового мультимедийного лонгрида расскажет эксперт конкурса JuniorSkills 2017 года, преподаватель «Школы мультимедийной журналистики».
Принять участие в бесплатном занятии могут ученики 5–11-х классов, но нужно предварительно зарегистрироваться на сайте «IT-субботы».
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