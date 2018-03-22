В Крылатском появятся «Православные классы»

Первые классы с русским этно-культурным компонентом откроются на базе гимназии №1593.

В данный момент, идет набор в первый, второй и пятый классы. Основным их отличием от обычных будет то, что особое место в обучении будет уделяться изучению русских традиций и Православной культуре.

«Приглашаются дети из православных семей, родители которых желают, чтобы их дети получали духовно-нравственное образование и воспитание в общеобразовательной школе», — говорится на официальном сайте Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Если говорить о «религиозном» компоненте в современной школе, то он присутствует в том или ином виде уже более пяти лет. Так, школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» был введен в 2012 году как обязательный, во всех российских школах. Из нескольких модулей — «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики», предлагалось выбрать один. В подавляющем большинстве, родители выбирали четырех— и пятиклассников останавливали свой выбор на более «светских» «Основах мировых религиозных культур» и «Основах светской этики».