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Суд обязал мэрию Кургана выделить деньги на ремонт школы
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Суд обязал мэрию Кургана выделить деньги на ремонт школы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Суд по иску прокуратуры обязал администрацию Кургана профинансировать ремонт общеобразовательной школы № 11, сообщают в региональном надзорном ведомстве.
В ходе проверки правоохранители установили, что ремонта требуют цоколь, облицовка и кровля здания на ул. Карельцева,103. Кроме того, необходимо отремонтировать помещения кухни, спортзала и учебных кабинетов, в замене нуждаются инженерные коммуникации в подвале и ограждение территории школы.
«Кроме того, для создания необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры необходимо установить пандус к зданию школы», — отметили в прокуратуре.
В ведомстве подчеркнули, что решение суда вступило в законную. силу, и прокуратура будет контролировать его исполнение.
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