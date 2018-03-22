Суд обязал мэрию Кургана выделить деньги на ремонт школы

Суд по иску прокуратуры обязал администрацию Кургана профинансировать ремонт общеобразовательной школы № 11, сообщают в региональном надзорном ведомстве.

В ходе проверки правоохранители установили, что ремонта требуют цоколь, облицовка и кровля здания на ул. Карельцева,103. Кроме того, необходимо отремонтировать помещения кухни, спортзала и учебных кабинетов, в замене нуждаются инженерные коммуникации в подвале и ограждение территории школы.

«Кроме того, для создания необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры необходимо установить пандус к зданию школы», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что решение суда вступило в законную. силу, и прокуратура будет контролировать его исполнение.