КДЦ № 4 приглашает в «Школу» паллиативно-патронажной службы

Рады сообщить Вам что в КДЦ № 4 открыли двери в кабинете паллиативно-патронажной службы «Школа», для всех желающих. Наши школы проходят 2 раза в месяц, 2 четверг и последний, начало в 16.00 в кабинете 363. Тел: 8 (495) 413-17-64.

В нашей школе Вам расскажут, обучат, покажут как правильно ухаживать за тяжелым больным, поднимут, обсудят все вопросы касаемо ведения и оказания медицинской помощи, маршрутизацию, как вести себя когда наступают тяжелые или последние минуты в жизни больного. На всем пути вас будут сопровождать наши доктора, консультировать, помогать, и поддерживать. Также готов придти на помощь наш клинический психолог, который вновь возвращает к жизни пациента, и помогает бороться с тяжелым недугом, как больного так и его родственников.