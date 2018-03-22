Второй тур олимпиады для педагогов стартует в Темоцентре

Темоцентр проверит знания школьных учителей информатики в эту субботу.

Педагоги станут участниками второго тура олимпиады, слоган которой «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Предложен формат хакатона по робототехники — то есть форума разработчиков-программистов. На этот раз учителя сами должны будут выполнить творческое задание и создать прототип роботехнического устройства по заданным параметрам.

Олимпиада для учителей началась в конце декабря прошлого года. В заочном этапе определили более 300 лидеров, на очном этапе отобрали 50 победителей. Они и будут сражаться во втором туре. Учителя, которые пройдут в финал, должны будут создать сценарий урока по информатике для проекта «Московская электронная школа».

Кроме того, победители интеллектуального марафона станут экспертами в Московском центре технологической модернизации образования. Будет разыгран и специальный приз олимпиады — победитель отправится на экскурсию в Кремниевую долину.

Школы, которые оказались в первой десятке по числу педагогов-лауреатов олимпиады, получат оборудование для так называемых классов будущих, или робоклассов.

Педагоги информатики покажут