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Сотрудники КДЦ №4 посетили Школу №1195
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Сотрудники КДЦ №4 посетили Школу №1195 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
В Можайском районе в ГБОУ школа №1195 состоялась просветительская встреча врачей КДЦ № 4 с персоналом учебного заведения. В рамках проекта «Здоровая столица» заведующий филиалом № 5 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» Алексей Никулин и 30 его сотрудников показали учителям фильм о здоровом образе жизни и провели лекцию «Профилактика в вопросах и ответах». Затем прошла оживлённая беседа с учителями школы, и были розданы информационные буклеты. В дальнейшем планируется провести ещё 4 лекции в различных филиалах школы № 1195. Коллектив клинико-диагностического центра выразил благодарность директору Наталье Евсиковой за помощь в организации мероприятия.
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