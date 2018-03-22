Сотрудники КДЦ №4 посетили Школу №1195 

На Западе Москвы: последние новости

КДЦ № 4 приглашает в «Школу» паллиативно-патронажной службы

В филиале Музея Победы представят уникальные экспонаты к 75-летию Центральной антифашистской школы

В преддверии памяти Иоанна Лествичника в школе при храме Архангела Михаила выпекали печенье