Профилактическая акция «Безопасные каникулы» стартовала в Приморье

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Находке в преддверии весенних каникул в целях предупреждения безнадзорности, правонарушений и травматизма несовершеннолетних провели профилактические лекции в учебных заведениях города.

В ходе мероприятий инспекторы ПДН напомнили учащимся правила личной безопасности, рассказали об ответственности для несовершеннолетних и их родителей за совершение правонарушений.

Активными участниками беседы стали учащиеся начальных классов школы №14. Разговор с сотрудниками полиции вызвал у ребят большой интерес. Они активно высказывали свою точку зрения, несмотря на юный возраст, и задавали вопросы начальнику отделения по делам несовершенно подполковнику полиции Оксане Волвенкиной.

«Основная цель таких занятий — предотвращение происшествий и правонарушений с участием несовершеннолетних в период каникул. Ребята всегда любознательны и при этом очень хорошие слушатели. Однако и взрослым следует помнить, что безопасность ребёнка, в первую очередь — в руках его родителей и педагогов. Чтобы не случилось беды, именно они, прежде всего, должны сами изучить и разъяснить ребятам правила безопасного поведения», — отметила Оксана Ивановна.