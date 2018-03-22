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Профилактическая акция «Безопасные каникулы» стартовала в Приморье
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Профилактическая акция «Безопасные каникулы» стартовала в Приморье 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 34 минуты назад
Фото: Vladnews.ru
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Находке в преддверии весенних каникул в целях предупреждения безнадзорности, правонарушений и травматизма несовершеннолетних провели профилактические лекции в учебных заведениях города.
В ходе мероприятий инспекторы ПДН напомнили учащимся правила личной безопасности, рассказали об ответственности для несовершеннолетних и их родителей за совершение правонарушений.
Активными участниками беседы стали учащиеся начальных классов школы №14. Разговор с сотрудниками полиции вызвал у ребят большой интерес. Они активно высказывали свою точку зрения, несмотря на юный возраст, и задавали вопросы начальнику отделения по делам несовершенно подполковнику полиции Оксане Волвенкиной.
«Основная цель таких занятий — предотвращение происшествий и правонарушений с участием несовершеннолетних в период каникул. Ребята всегда любознательны и при этом очень хорошие слушатели. Однако и взрослым следует помнить, что безопасность ребёнка, в первую очередь — в руках его родителей и педагогов. Чтобы не случилось беды, именно они, прежде всего, должны сами изучить и разъяснить ребятам правила безопасного поведения», — отметила Оксана Ивановна.
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