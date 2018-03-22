Администрация школы «Благо» предоставила родителям право выбора учебного модуля

Родители решат, по какой программе по «Основам религиозных культур и светской этики» будут учиться дети.

Родительские собрания проведут в школе «Благо» во всех третьих классах. Дело в том, что в следующем учебном году в учебную программу четвероклассников внесен новый предмет — «Основы религиозных культур и светской этики». На нем ребята узнают обо всех мировых религиях. Администрация школы «Благо» стремится достигнуть консенсуса, поэтому решила обсудить с родителями, как выстроить алгоритм обучения.

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» ввели во всех российских школах с 2012 года. Он состоит из разных модулей. Дети могут познакомиться на занятиях с культурой главных мировых религий — христианства, буддизма, ислама и других. Программа носит культурологический характер. Модуль выбирают родители школьников — они познакомятся с содержанием программы на собраниях, которые пройдут в конце марта.

Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья и входит в состав Технологического колледжа №21. Адрес школы: Потешная ул., д. А.