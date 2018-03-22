Ещё
Администрация школы «Благо» предоставила родителям право выбора учебного модуля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Администрация школы «Благо» предоставила родителям право выбора учебного модуля 

Управа района Преображенское 3 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Родители решат, по какой программе по «Основам религиозных культур и светской этики» будут учиться дети.
Родительские собрания проведут в школе «Благо» во всех третьих классах. Дело в том, что в следующем учебном году в учебную программу четвероклассников внесен новый предмет — «Основы религиозных культур и светской этики». На нем ребята узнают обо всех мировых религиях. Администрация школы «Благо» стремится достигнуть консенсуса, поэтому решила обсудить с родителями, как выстроить алгоритм обучения.
Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» ввели во всех российских школах с 2012 года. Он состоит из разных модулей. Дети могут познакомиться на занятиях с культурой главных мировых религий — христианства, буддизма, ислама и других. Программа носит культурологический характер. Модуль выбирают родители школьников — они познакомятся с содержанием программы на собраниях, которые пройдут в конце марта.
Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья и входит в состав Технологического колледжа №21. Адрес школы: Потешная ул., д. А.
Управа района Преображенское: последние новости
Голосование по вопросам жизни школы пройдет на Преображенке Ученики школы №1505 «Преображенская» вошли в топ лучших сетевых и системных администраторов Конкурсы и чтение стихов прошли в преображенской школе на тематической неделе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»136
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах98
Офицеры МВД подрались на совещании88
С IKEA можно попрощаться5
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»240
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение