Голосование по вопросам жизни школы пройдет на Преображенке

На референдуме ученики решат, нужно ли вводить школьную форму. Голосование пройдет на всех площадках школы №1505 «Преображенская».

Администрация и учителя школы №1505 «Преображенская» решили спросить учеников, что они думают про различные вопросы школьной жизни. На референдуме ребята должны дать ответ на несколько вопросов: нужно ли вводить школьную форму и какой выбрать режим обучения — традиционный или модульный. Единодушия среди учащихся в этих вопросах нет, так что решение будет принято, исходя из мнения большинства.

По закону «Об образовании» каждая школа может устанавливать свои требованию к внешнему виду учеников. В школе №1505 этот вопрос обсуждался пять лет назад — тогда Управляющий Совет школы решил, что одежда учеников должна соответствовать деловому светскому стилю.

Референдум завершится к концу этой недели.