Ещё
Голосование по вопросам жизни школы пройдет на Преображенке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голосование по вопросам жизни школы пройдет на Преображенке 

Управа района Преображенское 3 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
На референдуме ученики решат, нужно ли вводить школьную форму. Голосование пройдет на всех площадках школы №1505 «Преображенская».
Администрация и учителя школы №1505 «Преображенская» решили спросить учеников, что они думают про различные вопросы школьной жизни. На референдуме ребята должны дать ответ на несколько вопросов: нужно ли вводить школьную форму и какой выбрать режим обучения — традиционный или модульный. Единодушия среди учащихся в этих вопросах нет, так что решение будет принято, исходя из мнения большинства.
По закону «Об образовании» каждая школа может устанавливать свои требованию к внешнему виду учеников. В школе №1505 этот вопрос обсуждался пять лет назад — тогда Управляющий Совет школы решил, что одежда учеников должна соответствовать деловому светскому стилю.
Референдум завершится к концу этой недели.
Управа района Преображенское: последние новости
Второй тур олимпиады для педагогов стартует в Темоцентре Ученики школы №1505 «Преображенская» вошли в топ лучших сетевых и системных администраторов Конкурсы и чтение стихов прошли в преображенской школе на тематической неделе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»136
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах98
Офицеры МВД подрались на совещании88
С IKEA можно попрощаться5
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»240
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение