Курс предпринимательства для школьников попробуют запустить в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . Ижевских школьников могут начать учить предпринимательству. Об этом на встрече с учениками школы №27 сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин. Ребята показали вице-премьеру свои проекты, среди которых и уже известный долболед. Сейчас большинство изобретений юных дарований остаются либо на бумаге, либо изготавливаются в единственном экземпляре. Ни учителя, ни их подопечные не знают, что делать со своими проектами дальше: как запатентовать, как составить бизнес-план, как запустить производство, если модель будет действительно актуальной для рынка.

Александр Свинин рассказал, что к маю в республике разработают образовательную программу для школ по предпринимательству. «Давайте мы ее напишем и попробуем уже в мае первый такой курс детям предложить, у вас здесь (в школе №27 — прим.ред.) его опробовать. Если он будет успешным, то в сентябре мы его постараемся более масштабно сделать», — сообщил вице-премьер.

Он также рассказал ученикам, что можно быть не только хорошими инженерами, но и предпринимателями. «Вы можете быть инженерами отдельно и предпринимателями отдельно, но, если эта компетенция совмещена, думаю, все знают кто такой Илон Маск . Вот это как раз таки человек, который совместил в себе компетенцию инженера и бизнесмена. Человек, который запускает пилотируемый полет на Марс, и человек, который изобрел самый успешный в мире электромобиль „Тесла“.

Бизнес-курс может появиться не только в школах Ижевска, но и в других городах и районах Удмуртии. При этом необязательно готовить огромное количество преподавателей, современные технологии позволяют проводить обучение дистанционно. „У нас дети талантливые везде живут, абсолютно во всех районах. Не успеем оглянуться, эти дети будут предпринимателями, которые будут строить новые кафе, рестораны, дороги, мосты, открывать новые производства“, — сообщил Александр Свинин.