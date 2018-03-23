Школа №1557 Зеленограда проведет научно-практическую конференцию «Космопарк 1557»

Зеленоградская школа №1557 приглашает принять участие в третьей школьной научно-практической конференции «Космопарк 1557». К участию приглашаются учащиеся начальных классов школы и дошкольники. Событие пройдет 7 апреля в 11.00 в корпусе 529.

Конференция будет проводиться по следующим «станциям»:

1-е классы:

— «Все обо всем»;

— «Космос зовет!».

2-4-е классы:

— «Тайны Большого мира»;

— «Загадки Вселенной»;

— «Мир исследований»;

— «Технологии и космос»;

— «Калейдоскоп открытый»;

— «Очевидное и невероятное»;

— «Космонавтика и жизнь».

Для участия необходимо представить в оргкомитет следующие материалы:

— заявку (форма заявки);

— тезисы к выступлению (в произвольной форме);

— презентацию к выступлению (на усмотрение автора).

Все материалы направляются в оргкомитет в электронном виде по электронному адресу: bessonova@lyceum1557.ru до 27 марта 2018 года. Материалы для участия отправляет только учитель. Форма представления проекта/исследования — презентационная (выступление, презентация, модель, макет и т.д.). Выступление участника — до 7 минут; 3 минуты — ответы на вопросы жюри. От класса представляется не более 2-х проектов.

Подробности можно узнать по телефону 8 (916) 580-16-68 (Ирина Петровна Бессонова).