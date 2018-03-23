Школа №1557 Зеленограда проведет научно-практическую конференцию «Космопарк 1557» 

Зеленоградская школа №1557 приглашает принять участие в третьей школьной научно-практической конференции «Космопарк 1557». К участию приглашаются учащиеся начальных классов школы и дошкольники. Событие пройдет 7 апреля в 11.00 в корпусе 529.
Конференция будет проводиться по следующим «станциям»:
1-е классы:
— «Все обо всем»;
— «Космос зовет!».
2-4-е классы:
— «Тайны Большого мира»;
— «Загадки Вселенной»;
— «Мир исследований»;
— «Технологии и космос»;
— «Калейдоскоп открытый»;
— «Очевидное и невероятное»;
— «Космонавтика и жизнь».
Для участия необходимо представить в оргкомитет следующие материалы:
— заявку (форма заявки);
— тезисы к выступлению (в произвольной форме);
— презентацию к выступлению (на усмотрение автора).
Все материалы направляются в оргкомитет в электронном виде по электронному адресу: bessonova@lyceum1557.ru до 27 марта 2018 года. Материалы для участия отправляет только учитель. Форма представления проекта/исследования — презентационная (выступление, презентация, модель, макет и т.д.). Выступление участника — до 7 минут; 3 минуты — ответы на вопросы жюри. От класса представляется не более 2-х проектов.
Подробности можно узнать по телефону 8 (916) 580-16-68 (Ирина Петровна Бессонова).