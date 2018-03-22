Нижегородцы напишут контрольную по математике «Что и требовалось доказать»

Контрольную по математике «Что и требовалось доказать» проведет Яндекс в Нижнем Новгороде 24 марта, сообщает пресс-служба компании.

Принять участие в ней, можно онлайн или сидя за партой в Нижегородском филиале НИУ ВШЭ

Контрольная включает десять задач. Для их решения достаточно знать школьную программу.

Для желающих писать работу в аудитории открыта регистрация; в вузе контрольная продлится с 12:00 до 13:00. Одновременно задания появятся на сайте проекта.

Первый раз контрольная «Что и требовалось доказать» проходила в 2015 году (тогда ее написали 12,6 тысячи человек). В прошлом году в ней приняли участие 21,3 тысячи человек.