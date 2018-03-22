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Нижегородцы напишут контрольную по математике «Что и требовалось доказать»
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Нижегородцы напишут контрольную по математике «Что и требовалось доказать» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Контрольную по математике «Что и требовалось доказать» проведет Яндекс в Нижнем Новгороде 24 марта, сообщает пресс-служба компании.
Принять участие в ней, можно онлайн или сидя за партой в Нижегородском филиале НИУ ВШЭ.
Контрольная включает десять задач. Для их решения достаточно знать школьную программу.
Для желающих писать работу в аудитории открыта регистрация; в вузе контрольная продлится с 12:00 до 13:00. Одновременно задания появятся на сайте проекта.
Первый раз контрольная «Что и требовалось доказать» проходила в 2015 году (тогда ее написали 12,6 тысячи человек). В прошлом году в ней приняли участие 21,3 тысячи человек.
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 Ещё 2 источника 
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