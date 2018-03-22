Курганские власти рассказали Кузнецовой об обстоятельствах стрельбы в школе

Вчера, 21 марта, 13-летняя ученица школы открыла стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета. Семь человек получили синяки и ссадины, госпитализация никому не потребовалась.

Сегодня утром Кузнецова встретилась с замгубернатора области по социальной политике Александром Карповым и уполномоченным при губернаторе по правам ребенка Аленой Лопатиной. Карпов рассказал о происшествии, помощи пострадавшим и работе, проводимой в школе и с родителями учащихся.

Вместе с Лопатиной омбудсмен проанализировала возможные недостатки работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также руководства и сотрудников школы.

Чтобы изучить ситуацию более подробно, участники совещания выехали в Шадринск, где Кузнецова посетит учебное заведение и встретится со школьниками, родителями и учителями. Затем она проведет в правительстве области межведомственное оперативное совещание руководителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, чтобы выявить причины инцидента и оценить действие системы профилактики.