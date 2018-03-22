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Курганские власти рассказали Кузнецовой об обстоятельствах стрельбы в школе
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Курганские власти рассказали Кузнецовой об обстоятельствах стрельбы в школе 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Власти Курганской области доложили уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, прибывшей в регион сегодня, об обстоятельствах стрельбы в школе Шадринска и том, какую помощь оказывают пострадавшим, сообщает пресс-служба губернатора.
Вчера, 21 марта, 13-летняя ученица школы открыла стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета. Семь человек получили синяки и ссадины, госпитализация никому не потребовалась.
Сегодня утром Кузнецова встретилась с замгубернатора области по социальной политике Александром Карповым и уполномоченным при губернаторе по правам ребенка Аленой Лопатиной. Карпов рассказал о происшествии, помощи пострадавшим и работе, проводимой в школе и с родителями учащихся.
Вместе с Лопатиной омбудсмен проанализировала возможные недостатки работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также руководства и сотрудников школы.
Чтобы изучить ситуацию более подробно, участники совещания выехали в Шадринск, где Кузнецова посетит учебное заведение и встретится со школьниками, родителями и учителями. Затем она проведет в правительстве области межведомственное оперативное совещание руководителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, чтобы выявить причины инцидента и оценить действие системы профилактики.
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