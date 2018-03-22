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Васильева озвучила стоимость ремонта школ
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Васильева рассказала, сколько будет стоить ремонт старых школьных зданий 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Объём средств, необходимый для ремонта старых школ, составляет около 10 миллиардов рублей, для решения этой проблемы нужна отдельная федеральная программа, считает глава Минобрнауки Ольга Васильева.
Васильева напомнила, что в России в настоящее время более 2 тысяч школ имеют туалеты на улице. В основном, это касается школ в сельской местности. Кроме того, она отметила, что большинство зданий было построено ещё в 60-е года и нуждаются в ремонте.
"Понятно, что это должен быть отдельный специальный проект… Мы всячески стараемся сейчас эту проблему решать, но решать трудно. Примерная стоимость около 10 миллиардов (рублей), чтобы сейчас это покрыть", — сказала Васильева в эфире радиостанции "Вести FM".
Она также заявила, что не исключает появления в РФ новых проектов по строительству школ с привлечением государственно-частного партнёрства для выполнения задачи по созданию более 6 миллионов школьных мест к 2025 году.
"В ближайшее время, наверно, появятся новые проекты, где, может быть, можно будет использовать и ГЧП (государственно-частное партнёрство). Потому что эта проблема действительно очень важная", — сказала министр.
Ранее она высказывала мнение, что программа по строительству школ может потребовать корректировки из-за высокой рождаемости в РФ, что вновь создаёт потребность в ликвидации второй и третьей смены.
Масштабная программа реконструкции, модернизации и строительства школ, на которую выделяются средства и из федерального бюджета, рассчитана на 2016-2025 годы и направлена, в том числе, на ликвидацию второй и третьей смены в российских школах.
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