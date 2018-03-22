Васильева озвучила стоимость ремонта школ

Васильева рассказала, сколько будет стоить ремонт старых школьных зданий

Ольга Васильева. Объём средств, необходимый для ремонта старых школ, составляет около 10 миллиардов рублей, для решения этой проблемы нужна отдельная федеральная программа, считает глава Минобрнауки

"Понятно, что это должен быть отдельный специальный проект… Мы всячески стараемся сейчас эту проблему решать, но решать трудно. Примерная стоимость около 10 миллиардов (рублей), чтобы сейчас это покрыть", — сказала Васильева в эфире радиостанции "Вести FM". Васильева напомнила, что в России в настоящее время более 2 тысяч школ имеют туалеты на улице. В основном, это касается школ в сельской местности. Кроме того, она отметила, что большинство зданий было построено ещё в 60-е года и нуждаются в ремонте.

"В ближайшее время, наверно, появятся новые проекты, где, может быть, можно будет использовать и ГЧП (государственно-частное партнёрство). Потому что эта проблема действительно очень важная", — сказала министр. Она также заявила, что не исключает появления в РФ новых проектов по строительству школ с привлечением государственно-частного партнёрства для выполнения задачи по созданию более 6 миллионов школьных мест к 2025 году.

Ранее она высказывала мнение, что программа по строительству школ может потребовать корректировки из-за высокой рождаемости в РФ, что вновь создаёт потребность в ликвидации второй и третьей смены.

Масштабная программа реконструкции, модернизации и строительства школ, на которую выделяются средства и из федерального бюджета, рассчитана на 2016-2025 годы и направлена, в том числе, на ликвидацию второй и третьей смены в российских школах.