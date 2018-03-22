«Я бы изменил общий стиль преподавания»: колонка учителя-иностранца, работающего в России

Знакомьтесь, это Роб Варти — педагог — носитель языка. Он преподает английский язык в билингвальной Гимназии им. Е. М. Примакова, где помимо него работает много русских учителей.

Каждый день он общается с коллегами и учениками на английском языке, помогая им погрузиться в другую языковую культуру.

Учитель Роб Варти

Роб приехал из ЮАР , где окончил University of Pretoria в 2015 году. После этого он преподавал там немецкий и французский, затем посетил Вьетнам , где был учителем английского как второго языка (ESL). В Россию Варти приехал в августе 2016 года.

На занятиях у Роба дети не просто изучают английские грамматические таблицы, словарные определения и формы глаголов, а учатся тому, как правильно использовать английский, говорить как носители языка.

Мы попросили южноафриканца рассказать, что привело его в нашу страну, а также об особенностях образования, которые он отметил для себя за время работы в российской школе.

Меня зовут Роб Варти, мне 25 лет. В настоящее время я преподаю предмет «Английский как второй язык» (English as a Second language) для 4-х и 5-х классов в Гимназии им. Е. М. Примакова (Одинцовский район Московской области ).

Я очарован Россией и ее историей с подросткового возраста и до сих пор не могу объяснить почему.

Всегда знал, что должен побывать в России, даже если это будет просто небольшое путешествие. Поэтому возможность работать и жить здесь — это большая привилегия для меня.

Я проживаю в Москве с августа 2016 года и легко могу себя представить себя здесь в течение следующих пяти лет и даже больше. Россия быстро стала для меня домом. В том числе благодаря работе: местные учителя встретили меня очень радушно.

О плюсах и минусах российской системы образования

Мне нравится, что российская система образования поощряет уважение к учителям и уважение в целом (к родителям, к старшим), чего не хватает в других странах.

Я бы, однако, изменил общий стиль преподавания: сидеть за столом и просто читать учебник детям… я не думаю, что это самый эффективный метод обучения. Было бы здорово увидеть более увлекательные уроки, которые включали в себя более интерактивные и сложные задачи.

Российские дети, кажется, очень хотят учиться, важно найти к ним правильный подход.

Ребята часто очень энергичны, что можно рассматривать как с положительной, так и с отрицательной стороны — все зависит от ситуации. Хотя в целом они замечательные ученики, и мне действительно нравится работать с ними.

Я считаю, что у меня отличные отношения со своими учениками. И я нахожу очень важным, чтобы любой учитель (особенно педагог начальных классов) строил и поддерживал хорошие отношения со своими детьми.

Школьники гораздо более восприимчивы к тому учителю, с которым у них хорошие отношения.

Я, например, всегда стараюсь давать ребятам больше вопросов для размышления, призываю их быть творческими, поощряю за нестандартные ответы.

Считаю, что для учителя достаточно бесполезно просто стоять перед классом и что-то ему говорить, надеясь, что дети запишут или запомнят этот материал. Надо проявлять более активную позицию, и школьники оценят это и начнут работать старательнее.

Фото предоставлено Гимназией им. Примакова