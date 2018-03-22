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В шадринской школе, где произошло ЧП, сигнальную кнопку не нажимали
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В шадринской школе, где произошло ЧП, сигнальную кнопку не нажимали 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Ученица седьмого класса шадринской школы стреляла из пистолета Borner PM-X, калибр 4,5 мм. Такой пистолет приобретается без лицензии и по закону «Об оружии» регистрации не подлежит.
В школе была установлена тревожная кнопка, сигналы по которой должны были поступать в частную охранную фирму.
— Кнопка тревожной сигнализации, установленная в школе, 21 марта не нажималась, хотя оборудование исправно, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Курганской области.
В последний раз шадринрская школа проверялась внепланово 31 января этого года. После ЧП в Перми и Улан-Удэ Росгвардия проверила все 155 региональных школ, охрану в которых осуществляют частные охранные организации. Все кнопки тревожной сигнализации исправны. Также проверены знания должностных инструкций у охранников ЧОО.
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