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В школьных столовых Тюмени провели мастер-классы от лучших рестораторов
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В школьных столовых Тюмени провели мастер-классы от лучших рестораторов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Показательным стало то, что на Всеороссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая» в прошлом году Гран-при взяла повар тюменской гимнации №16 Ольга Гущина. Как отметил Воронцов, что этот успех результат масштабной работы по созданию новой системы школьного питания в общеобразовательных учреждениях города.
«Можем с гордостью констатировать, что лучший повар в школьных столовых Российской Федерации работает в Тюмени. Сама столовая гимназии по комплексным показателям заняла второе место», — сообщил Воронцов.
Кроме того, сегодня в школах проводятся мастер-классы для родителей по кулинарному искусству, приготовлению полезных завтраков, в которых участвуют не только шеф-повара столовых, но и лучшие тюменские рестораторы. В 2017 году в Тюмени состоялся конкурс «Лучший школьный повар», в котором победили повара школ №№ 94 и 22, а также лицея № 81, а также конкурс полезных рецептов «Здоровая вкусняшка», где призерами стали ученики школ №№ 45, 65 и 89.
В числе других проектов — соревнования «Вкусные старты», акции «Продукт дня», тематические классные часы и родительские собрания «Полезные продукты», в организации которых участвует областное управление Роспотребнадзора. В столовых проводятся дни национальной кухни, славянские базары, фруктовые вернисажи, арбузники, кулинарные мастер-классы и так далее.
Добавим, что вопрос качества и безопасности школьного питания находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, департамента образования, организаторов питания, руководителей и медицинских работников общеобразовательных организаций. В систему контроля включены и представители родительской общественности, которые входят в состав бракеражных комиссий для оценки качества готовых блюд.
По словам депутата Тюменской городской думы, директора гимназии №1 Михаила Колосова, как показывает практика, вопрос организации питания в школах является одним из самых важных для родителей. «Все собрания начинаются и заканчиваются с обсуждения этой темы. Поэтому очень важно, что здесь удалось создать удобную систему, жалоб на качество питания стало значительно меньше», — заключил Колосов.
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