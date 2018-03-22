Мозговой штурм: как вырастить математика из ребёнка, который «звездит» на олимпиадах по русскому

Е1.RU продолжает рассказывать о екатеринбургских вундеркиндах — ребятах, которые смогли войти в тридцатку самых умных школьников со всей России и стать призёрами всероссийской олимпиады. Первая серия была об 11-класснице «девятки» Людмиле Вакалюк, которую называют гением в биологии, а сегодня расскажем о девятикласснике Иване Лахтине из этой же гимназии, который вошёл в число самых умных по математике.

Ваня родился в семье математиков, и мама с папой с самого начала были уверены, что смогут эти способности в нём развить. Правда, даже в начальной школе было сложно понять, к какому предмету у него большая склонность — в 4-м классе он занял первое место в области по русскому языку.

С Иваном мы встретились у него дома за день до его очередной поездки во всероссийский образовательный центр «Сириус», куда он поехал готовиться к заключительному этапу всероссийской олимпиады по информатике.

Родился в семье математиков

— Планов, кем будет Ваня, мы не строили. Но мы с мужем оба математики, поэтому казалось очевидным, что эти способности в сыне мы сможем развить, — рассказывает Е1.RU мама школьника Елена. — Такого, что мы упирались в развивающие занятия, не было, хотя, конечно, занимались.

Всё было как-то между делом, в игре. По кубикам к полутора годам Ваня выучил буквы, потом научился считать.

— Гуляли — облака считали, машины, всё, что видели. К его пяти годам мы поняли, что у него очень хорошая память, ну и вообще он способный. Нацеленности на математику у нас не было, но все педагоги, которые занимались с Иваном, говорили, что с математикой всё должно быть хорошо, — говорит Елена. — Потом, уже в школе, Ваня хорошо писал все работы по математике. «Раннего» развития, как сейчас модно говорить, у нас не было. Я не изучала никаких специальных книжек по воспитанию. Всё было очень естественным образом. Подруги говорили мне, что вот есть такие модные методики: на шкафу пишем «шкаф», на столе «стол» — и ребёнок таким образом запоминает слова, начинает читать. Ваня начал читать в 3 года сам, без этих методик.

Математик, который выигрывал олимпиады по русскому

Как рассказывает мама Ивана, им очень повезло попасть в 9-ю гимназию с 1-го класса — это был один из последних наборов. Ваню «закалила» учительница начальных классов, которая не выделяла самых умных, а давала шанс каждому в классе показать себя.

— Обычно учитель говорит: «Вот ты, ты и ты идёте на олимпиаду». А в нашем классе такого не было. Было несколько отборов, после которых лучшие ребята шли на школьный тур, потом дальше. У каждого был свой шанс, не было такого, что учитель кого-то не пустила. Учительница очень хорошо держала их в тонусе всю начальную школу, — рассказывает Елена Лахтина.

Но Ваня показывал успехи не только по математике. В 4-м классе в олимпиаде «Русский медвежонок» по русскому языку он занял первое место в области. А через год занял первое место на олимпиаде по математике «Кенгуру».

В 5-м классе Ваня заявил родителям, что помогать с уроками ему больше не надо.

— До 7-го класса он учился очень хорошо, были все похвальные листы, в 8–9-м стало сложнее с учёбой, потому что стало много разъездов на турниры и олимпиады, а в школе никто не делает поблажки за эти пропуски. Диплом со всероссийской олимпиады по математике не гарантирует пятёрку по математике в школе, — вспоминает Елена Лахтина.

Родители не скрывают: им хотелось, чтобы Иван был отличником. Сейчас требования к пятёркам сбавили, но тройки не приветствуются.

— У меня самой синдром отличницы по жизни, поэтому мне долго хотелось, чтобы у Вани были одни пятёрки. Но потом я поняла, что это не так важно. Главное, что у него есть увлечение, которое ему действительно важно, интересно, ради чего он готов жертвовать свободным временем, — говорит мама Ивана.

Про свободное время, которого нет В последние два года кроме математики Иван серьёзно занимается программированием.

— Есть стереотип, что программисты безвылазно сидят за компьютером, но все эти олимпиады не требуют такого подхода. Не надо сидеть и решать сутками, надо просто готовиться системно. Это как спорт, у них же тоже есть программа тренировок, не круглосуточная, — рассказывает Ваня.

По словам девятиклассника, каникулы, когда он не учится и не готовится к олимпиадам, бывают у него примерно раз в год. В прошлом учебном году это были 2 недели в августе. В другие каникулы он уезжал на выездные школы, где готовился к олимпиадам.

Но даже в те две недели он всё равно занимался.

— Если занимаешься тем, что нравится, если это любимое занятие, то проблем вообще не возникает. Когда я занимаюсь программированием дома, это тоже для меня отдых, — говорит он.

А мама школьника признаётся, что иногда приходится выдёргивать сына от компьютера и учебников — увозить на дачу, на природу, чтобы он разгрузил мозг. Хотя кроме подготовки к олимпиадам он успевает ходить в бассейн, общаться с друзьями.

Про соперничество в классе

Иван учится в физико-математическом классе, где у всех ребят есть способности к этому предмету, а с одним одноклассником он соперничает на олимпиадах.

— Сейчас в моём классе есть ученик, с которым мы постоянно соревнуемся. То, что я был не лучшим в классе, а был тот, кто всегда мог меня обойти, помогало держать меня в тонусе, — рассказывает Иван.

То же самое на всероссийских олимпиадах — он старается не превзойти других, а самому показать себя максимально хорошо.

— Среди моих соперников по олимпиадам много друзей, это очень здорово — иметь таких крутых знакомых. Здорово, когда есть друзья с такими же интересами, как у тебя, — говорит школьник.

По его словам, подготовка к олимпиадам не мешает ему готовиться к экзаменам, готовиться к олимпиадам сложнее, чем к любому экзамену.