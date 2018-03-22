Набережную Туры будут «охранять» 135 видеокамер

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента безопасности жизнедеятельности Виталий Флянц. Главным образом это места общего пользования и массового пребывания людей: парки, скверы, зоны отдыха, пешеходные переходы, дворовые территории и так далее.

В 2017 году особое внимание администрация уделила оснащению системами видеонаблюдения общеобразовательных учреждений. В этот период в трех школах и восьми детсадах дополнительно установлено в общей сложности более 180 видеокамер.

По состоянию на начало года в 156 зданиях образовательных организаций установлены и подключены к АПК «Безопасный город» 3730 камер: в 88 школах и 68 дошкольных организациях. Пока без систем видеонаблюдения остается 81 здание — 2 школы и 79 детсадов. Муниципалитет рассмотрит возможность установки камер в оставшихся учреждениях образования в ходе исполнения бюджета в 2018 году, сообщил Флянц.

Также работа по оснащению видеонаблюдением идет на набережной реки Туры. Здесь установлены 135 камер, подключенных к АПК «Безопасный город». 22 видеокамеры в 2017 году установлены в подземных и надземных переходах.