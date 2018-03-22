Сахалинского лжеучителя отправили на исправительные работы за поддельный диплом историка

На Сахалине к обязательным работам приговорили 28-летнего учителя, который устроился учителем работать в школу по поддельному диплому. Обвинительный приговор вынес мировой судья судебного участка N18 Углегорского городского округа.

28-летнего корсаковца осудили по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Учитель-самозванец при устройстве в одну из школ Углегорска предъявил документ о высшем профессиональном образовании по квалификации «Историк. Преподаватель истории по специальности „Историк“, после чего директор учебного заведения взял его на работу, сообщает

Лжеучителя приговорили к 300 часам обязательных работ, вердикт пока не вступил в законную силу.

уточняет, что диплом новоиспеченный педагог купил в интернете. Как понятно из даты публикации, история началась еще осенью 2016 года. Тогда уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 327 УК РФ „Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков“.

Еще более вопиющий случай произошел в августе 2017 года: тогда к 400 часам исправительных работ суд приговорил 26-летнего владикавказца, который руководил поликлиникой,

не имея медицинского образования. При устройстве на работу он показал не только подложный диплом об окончании Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии по специальности „лечебное дело“ с присвоением квалификации „врач“, но и удостоверение и сертификат специалиста о прохождении обучения в интернатуре Российского Национального исследовательского университета им. Н. И. Пирогова.