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Москвичам предложили проголосовать за усовершенствование сервиса Мои достижения
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Москвичам предложили проголосовать за усовершенствование сервиса Мои достижения 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Активные граждане помогут усовершенствовать сервис онлайн-подготовки «Мои достижения». Об этом 21 марта сообщили на официальном портале мэра и Правительства Москвы.
В новом голосовании участникам предстоит выбрать, за счет каких модификаций лучше всего усовершенствовать сервис. Среди предложенных вариантов есть создание мобильного приложения, внедрение соревновательной системы и игровых элементов. Участники смогут предоставить и свои варианты улучшения.
Сервис «Мои достижения» помогает школьникам и студентам обновлять и закреплять знания. На нем размещены тесты различных уровней сложности.
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