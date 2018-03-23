Москвичам предложили проголосовать за усовершенствование сервиса Мои достижения

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В новом голосовании участникам предстоит выбрать, за счет каких модификаций лучше всего усовершенствовать сервис. Среди предложенных вариантов есть создание мобильного приложения, внедрение соревновательной системы и игровых элементов. Участники смогут предоставить и свои варианты улучшения.

Сервис «Мои достижения» помогает школьникам и студентам обновлять и закреплять знания. На нем размещены тесты различных уровней сложности.