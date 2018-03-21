Школьники начали сдавать экзамен

21 марта в Москве стартовала досрочная государственная итоговая аттестация в 11-х классах.

В досрочной государственной итоговой аттестации приминают участие более 5500 столичных школьников, для них организовано свыше 25 пунктов проведения экзаменов.

Досрочно экзамены сдают прежде всего выпускники прошлых лет и выпускники школ города Москвы, обучающиеся по индивидуальному учебному плану.

Кроме того, в этот раз все экзамены проводятся с использованием технологии печати полного комплекта материалов непосредственно в тех аудиториях, где проводятся итоговые испытания. Причем для печати применяется специальная бумага, на которой стоит пометка «Оборотная сторона. Не заполнять». А уже после завершения экзаменов все бланки отсканируют в штабах и направят в Региональный центр обработки информации Москвы в зашифрованном виде.

Те, кто по одному из обязательных экзаменов получит неудовлетворительную оценку, могут быть допущены повторно по решению Государственной экзаменационной комиссии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— С этого года бланки для заданий в рамках государственной итоговой аттестации чернобелые и односторонние. Для этого сейчас во всех пунктах проведения экзамена поставлены новые принтеры, которые обеспечат печать экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ города Москвы в течение 12–15 минут для 15 участников экзамена. В 2018 году все штабы оснащены высокоскоростными сканерами. Это существенно сократит время обработки материалов.